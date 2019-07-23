شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تتفاوض مع 8 بنوك صينية لتمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث مسئولو وزارة الإسكان مع مسئولى 8 بنوك صينية، فى جلسة مفاوضات، إجراءات الحصول على الشريحة الثانية من تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين، على رأس وفد يضم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد الوزير، والمشرف على مكتب الوزير.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على حصول وزارة الإسكان على هذه الشريحة غدا، بهدف استكمال أعمال تنفيذ 20 برجا، متعددة الأنشطة والاستخدامات بالعاصمة الادارية الجديدة.

كما عقد مسئولو وزارة الإسكان جلسة مباحثات مع مسئولى شركة "CSCEC" الصينية، التى تتولى تنفيذ 20 برجا بمنطقة الأعمال المركزية، لمراجعة الموقف التنفيذى للأعمال المنفذة، حيث أكد وزير الإسكان على أهمية هذا المشروع، الذى يعد علامة مميزة بالعاصمة الإدارية، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية، وتكثيف المعدات والعمالة بالموقع، مشيدا بالتعاون القائم مع الشركة الصينية، خاصة فى ظل العمل على تنفيذ مركز تدريب للعمالة المصرية على أحدث ما وصل إليه قطاع التشييد والبناء.

تجدر الإشارة إلى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتولى شركة "CSCEC" الصينية، تنفيذ 20 برجاً بها، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلي برج بأفريقيا، بارتفاع 385 متراً، حيث ستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.