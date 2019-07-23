شكرا لقرائتكم خبر عن إنفستكورب يجمع 10 مليار روبية فى أول صناديقه للاستثمار فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة فى الاستثمارات البديلة، عن نجاحه فى جمع رأس المال لأول صناديقه للاستثمار فى الشركات الخاصة فى الهند، بعد أن استقطب الصندوق مساهمات بلغت 10 مليار روبية هندية (142 مليون دولار) من مجموعة متنوعة من الشركاء المحدودين تضمنت بنوكاً هندبة، شركات تأمين، مكاتب عائلية وصناديق الاستثمار الدولية، يأتى ذلك بعد بضعة أشهر فقط على إطلاق إنفستكورب أعماله فى السوق الهندية.

واستثمر الصندوق، بحسب إفصاح لشركة إنفستكورب لبورصة البحرين، حتى اليوم 2.7 مليار روبية هندية (39 مليون دولار)، فى 4 شركات هى؛ إنكريد، إيه إس جى، زولو، سيتى كارت، تعمل فى قطاعات الخدمات المالية، الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية، وسيواصل تركيز استثماراته على الفرص المتاحة فى القطاعات المذكورة، حيث يخطط لاستثمار الرصيد المتبقى من رأسماله فى شركات واعدة خلال الـ18 شهراً المقبلة.

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ويعد إنفستكورب مزوداً ومديراً رائداً عالمياً لمنتجات الاستثمالارات البديلة، حيث يبلغ إجمالى أصوله المدارة حوالى 27 مليار دولار تشمل حصصاً فى شركات خاصة، عقارات، واستثمارات مولدة للعوائد المطلقة، بالإضافة إلى منتجات دين، يديرها من خلال مكاتبه التى تتوزع فى كل من نيويورك، لندن، البحرين، أبو ظبى، الدولة، الرياض.