الاقتصاد

لوك أويل الروسية تقول إنها تعتزم المشاركة فى امتياز بالإمارات فى أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  نقلت وكالة إنترفاكس عن الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية لإنتاج النفط وحيد علي كبيروف قوله اليوم الثلاثاء إنها تعتزم المشاركة في امتياز بدولة الإمارات في أكتوبر.

وذكرت الوكالة نقلا عن الرئيس التنفيذي أن لوك أويل ستكون مستعدة لبحث تكرير النفط الملوث في مصفاتها.

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