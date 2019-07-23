شكرا لقرائتكم خبر عن لوك أويل الروسية تقول إنها تعتزم المشاركة فى امتياز بالإمارات فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة إنترفاكس عن الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية لإنتاج النفط وحيد علي كبيروف قوله اليوم الثلاثاء إنها تعتزم المشاركة في امتياز بدولة الإمارات في أكتوبر.
وذكرت الوكالة نقلا عن الرئيس التنفيذي أن لوك أويل ستكون مستعدة لبحث تكرير النفط الملوث في مصفاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر لوك أويل الروسية تقول إنها تعتزم المشاركة فى امتياز بالإمارات فى أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.