شكرا لقرائتكم خبر عن عدم استغلال الطاقة الانتاجية بشكل أمثل يقود "السريع" لتكبد الخسائر بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لمجموعة السريع، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 49 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 921 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 41 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 6.2 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر بالربع الأول إلى عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بمستوياتها المعقولة لعدم توفر الموارد المالية الكافية وضعف التحصيل فى الأسواق مما زاد من التكلفة الإنتاجية، وانخفاض المبيعات، إضافةً إلى ارتفاع التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الخام ومتطلبات الإنتاج، أيضاً أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وتطبيق سياسة الشركة للمخصصات إلى تكوين مخصصات توجب على الشركة الالتزام بها والاعتراف بأثرها فى التكلفة الانتاجية والمصروفات التشغيلية.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 53.6% إلى 52.8 مليون ريال في الربع الثاني مُقابل إيرادات بلغت 113.8 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 84.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.3 ريال في النصف المقابل من 2018.

وبحسب البيان، بلغت الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2019 نحو 159.8 مليون ريال، بما نسبته 71% من رأس مال الشركة البالغ 225 مليون ريال.

وحققت الشركة خسائر بالربع الأول من العام الحالي بلغت 35.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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