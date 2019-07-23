شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: رفع متوسط سرعات الإنترنت بمصر لأكثر من 10 ميجا بنهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاتصالات بشأن مضاعفة سرعات الإنترنت أن متوسط سرعات الإنترنت العام الماضي كان 5. 5 ميجابايت/ث أما اليوم فإن متوسط سرعات الإنترنت ارتفعت من 5 إلى 10 ونصف ميجابايت للمصرية للاتصالات وتستهدف للوصول لساعات الإنترنت إلى 20 ميجابايت بنهاية العام.

وأضافت الوزارة أن رفع سرعات الإنترنت كانت تستلزم زيادة كفاءة السنترال وضح استثمارات ضخمة في البنية التحتية من مد كابلات الألياف الضوئية بديلا عن النحاس، وتوصيل الفايبر للمنازل في الأماكن التي يكون لها إمكانية لذلك وقالت إنها رفعت كفاءة 10 آلاف كابينة msan الخاصة بسرعات الإنترنت فضلا عن تخفيض أسعار الراوتر المنزلي إلى النصف في مجهود استمر للعام.

وأضافت الوزارة أن الشركة المصرية للاتصالات المسيطرة على ما يقرب من 80% من سوق الإنترنت الأرضي ADSL أن المصرية للاتصالات we المملوكة للدولة بنسبة 80% قامت بضخ استثمارات لتطوير البنية التحتية للإنترنت بقيمة 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن مقولة "اقفل الراوتر وافتحه" ستختفي قريبا مع تطوير خدمات الإنترنت بمصر، فضلا عن أن زيادة سرعات الإنترنت ستؤثر على مؤشرات مصر الدولية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعتمد مشغلي المحمول الآخرين على البنية التحتية الخاصة بالمدرسة للاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت الأرضي بنفس السرعات.