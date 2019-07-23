هيئة سوق المال السعودية تسجل شركة برايس وترهاوس محاسبين قانونيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة هيئة سوق المال السعودية، على تسجيل شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون، صاحبة ترخيص مزاولة مهنة مراجعة الحسابات رقم (25/11/323)، لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة. ووافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، خلال الشهر الجارى، على تسجيل شركة آرنست ويونغ وشركائهم محاسبون قانونيون (صاحبة ترخيص مزاولة مهنة مراجعة الحسابات رقم (45/11/323)، لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

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