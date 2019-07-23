شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك ووانهوا كيميكال الصينية توقعان اتفاقا بقيمة محتملة 12 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقا إطاريا للشراكة مع مجموعة وانهوا كيميكال الصينية للتعاون في قطاع المصب بقيمة قد تصل إلى 12 مليار دولار.

وقال البيان إن أدنوك ووانهوا كيميكال وقعتا أيضا اتفاق مشروع ملاحي مشترك يرتكز على عقد توريد لسوائل غاز البترول المسال مدته 10 سنوات وُقع في نوفمبر 2018.