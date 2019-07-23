تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقار والبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاعى العقار والبنوك.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% خاسراً 15.18 نقطة ليغلق عند مستوى 6023.92 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% خاسراً 21.19 نقطة ليغلق عند مستوى 6640.23 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسراً 2.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4810.95 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 95.8 مليون سهم بقيمة 21.3 مليون دينار كويتى عبر 5437 صفقة.
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.04%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%.
وجاء سهم "إيفا للفنادق والمنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.47%، تلاه الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بنسبة 7.61%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم " شركة إعادة التأمين الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.66% ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 9.59%، ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 8.53%.
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