شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات : 100 خدمة حكومية مرقمنة بنهاية العام الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك عددا من التحديات التي تواجه صناعة البريد على مستوى العالم خلال الوقت الراهن والتي تتمثل في ضرورة تقديم أنشطة جديدة في ظل التطور التكنولوجي العالمي الذي أثر على قنوات التواصل بين المواطنين لتحل الوسائل التكنولوجية محل البريد.

وأشارت الوزارة إلى التحدي الخاص بمواجهة منافسة كبيرة من الشركات عالمية تمتلك امكانيات ضخمة؛ بما يحتم على المؤسسات البريدية ان تطور من هياكلها واستراتيجياتها وفقا لرؤية جديدة تتواكب مع المستحدثات التكنولوجية وتعيد صياغة دورها في مجتمعاتها.

وأوضحت الوزارة أن البريد يلعب دور محوري في تمكين المجتمعات من التحول الرقمي؛ مشيرا إلى التطور في الخدمات المقدمة من البريد المصري خلال الفترة الماضية في ظل ما يحظى به من ثقة لدى المواطنين وانتشار عبر 4 آلاف مكتب في ربوع الوطن وذلك بهدف المساهمة في تمكين المجتمع من التحول الرقمي، حيث يعد أحد المنافذ الرئيسية المقدمة للخدمات الحكومية الرقمية؛ مؤكدا على أنه سيتم إطلاق 18 خدمة حكومية رقمية نهاية الشهر الحالي في بورسعيد كما سيتم اطلاق الخدمات تباعا لتصل إلى 100 خدمة حكومية رقمية بنهاية العام الحالي في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي يتم تعميمه لاحقا في باقي المحافظات؛ موضحا دور البريد المصري في المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للشمول المالي وتقديم خدمات مالية للمواطنين.

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وأضافت الوزارة أن المؤسسات البريدية لها دور تنموي مجتمعي من خلال إثراء التجارة البينية بين البلدان العربية والأفريقية، ومساعدة صغار الصناع والحرفيين في الوصول للأسواق من خلال منصات للتجارة الألكترونية.

هذا وتأتي استضافة مصر للمنتدى تجسيدا واضحاً للدور الإقليمي والدولي الذي قام به البريد المصري تحت رئاسة اعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛ والمتمثل في المشاركات الفاعلة خلال الفترة الماضية في كافة اجتماعات الاتحادات البريدية والتي تم فيها استعراض تجربة تطوير البريد المصري من حيث تطوير البنية التحتية، وميكنة جميع الخدمات المقدمة للعملاء، كما تعد تأكيدا على ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية على المستويين الاقليمي والدولي.

ويحظى المنتدى الإقليمي بأهمية كبري لدى البلدان اعضاء الاتحاد نظرا لأنه يرسم خطة مستقبلية للعمل البريدي الدولي خلال الأربع سنوات المقبلة لكي تبني عليها الإدارات البريدية خطط العمل؛ حيث من المقرر خلال فعاليات المنتدى مناقشة المستجدات التي طرأت على نظام الأجور البريدية، بالإضافة إلي بحث آخر المستجدات الخاصة باستضافة كوت ديفوار للمؤتمر القادم للاتحاد البريدي العالمي 2020 والاستعداد بالشكل الأمثل للموضوعات والمقترحات التي ستطرح خلال المؤتمر وذلك قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي المقرر يومي 24 و25 سبتمبر المقبل بمدينة جنيف السويسرية .