شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: وزير الطاقة الروسى يأمل فى ارتفاع الطلب على النفط فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء قوله إنه يأمل فى ارتفاع الطلب على النفط فى 2020. وقال نوفاك إن روسيا وروسيا البيضاء تقتربان من الاتفاق على رسوم نقل النفط الروسى. واقترحت روسيا البيضاء فى يونيو زيادة رسوم تحصل عليها عن نقل النفط الروسى بنسبة 21.7 % لتعويضها عن تلوث كبير وقع فى وقت سابق من العام الجارى. ومن ناحية أخرى نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله إن سوق النفط العالمية متوازنة بشكل معقول وإن التقلبات ليست مرتفعة.

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