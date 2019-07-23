شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تكشف تفاصيل مدينة المعرفة.. و2.5 مليار جنيه قيمة المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مدينة المعرفة أن الوزارة بدأت في إنشائها على مساحة 25 فدانا بتكلفة 2.5 مليار جنيه حيث سيتم افتتاحها في أواخر العام القادم.

وأضافت الوزارة أن مدينة المعرفة تهدف لتجميع كل عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية ليكون التعامل بينهم أسهل وايسر، وكشفت الوزارة عن تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة والذي يقام على مساحة 250 فدانا، حيث سيكون هناك مبنى رئيسي للبحث وااتطوير العملي، أما المبنى الثاني سيكون خاص بمعهدي iti و nti التابعان للوزارة، وأيضا مبنى لذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم وتمكينهم، إضافة إلى مبنى لجامعة متخصصة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الوزارة بشأن التحول الرقمي، إلى أن الوزارة عملت على بناء البنية المعلوماتية المصرية بتوحيد قواعد البيانات الموجودة وتجميع المعلومات والبيانات التي تحملها قواعد البيانات الحكومية المختلفة عن هذا المواطن من أجل عمل صورة رقمية خاصة به، وسيتم البدأ الشهر الحالي 18 خدمة في محافظة بورسعيد عبر منصة لتلك المحافظة فقط قبل تعميمها في جميع المحافظات.

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وأوضحت الوزارة أن هناك 25 خدمة أساسية تندرج تحتها خدمات فرعية تصل إلى 100 خدمة، وسيتم البدأ بـ18 خدمة رقمية إلى جانب التأمين الصحي وهي السجل العيني ومكاتب التوثيق 9 خدمات، والتموين خدمتين ومحكمة الأسرة خدمتين والتوثيق الإلكتروني للزواج 5 خدمات.

ويتم للحصول على الخدمة عبر الكول سنتر ومنصة رقمية إضافة إلى خدمات أخرى مرقمنة عبر مكاتب البريد.

وانطلقت اليوم فعاليات المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية 2019 تحت عنوان (وجهات النظر الاقليمية بشأن الرؤية البريدية 2030) والذي يستمر لمدة يومين في شرم الشيخ.