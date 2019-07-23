شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الفرنسية للتنمية تخصص 100 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير ترام الأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، أن فرنسا تريد مساعدة مصر فى انجاح مشروعاتها فى مجال النقل، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية تتمنى نجاح هذه المشروعات.

وذكر أن رئيس شركة فينسى الفرنسية سيزور مصر قريبا لدفع التعاون مع وزارة النقل، موضحا أن الوكالة الفرنسية للتنمية على استعداد لتخصيص 100 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير ترام الرمل فى الاسكندرية، وأشاد بحرص وزارة النقل على دفع المستحقات للشركات الفرنسية العاملة فى المشروعات فى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، والنقل .

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واتفق الجانبان علي دفع التعاون بين البلدين في مجال النقل، حيث أكدت وزارة النقل، أن مصر تعتز بالتعاون مع فرنسا فى مجال النقل، مطالبا الشركات الفرنسية بزيادة مشروعاتها فى مجال النقل بمصر، خاصة مع التعاون المتميز بين الجانبين في انشاء خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن هناك عدد من المشروعات التي تنفذها شركات فرنسية في مجال السكك الحديدية ومترو الانفاق والتي تشمل التنفيذ الحالي لتحالف الشركات الفرنسية للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو بالإضافة إلى قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والجديدة وانشاء ورشة كوتيسكا بالخط الاول للمترو، كما أنه جاري انهاء إجراءات التعاقد مع مكتب استشاري فرنسي فيما يخص تطوير خط أبو قير بالأسكندرية خاصة مع قيام مكاتب الاستشارات الفرنسية بالاستشارات الخاصة بمشروعات المترو، موضحا أن الوزارة تعمل أيضا على التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى مشروع ترام الرمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وأضافت الوزارة أن هناك تعاونا بين الجانبين في مجال السكك الحديدية حيث يتم التعاون مع سكك حديد فرنسا في مجال السلامة بخط الجيزة /بني سويف وخط المناشي للسكك الحديدية، كما تقوم شركة الستوم بتطوير كهرباء إشارات خط بني سويف/ أسيوط وتنفذ شركة تاليس كهربة إشارات خطي القاهرة/ الاسكندرية ؛واسيوط /سوهاج /نجع حمادى، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تسير وفقا للجداول الزمنية، ووزارة النقل حريصة على حصول الشركات الفرنسية العاملة فى المشروعات فى مصر على مستحقاتهم الكاملة فى مواعيدها المتفق عليها.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تنسق مع وزارة النقل فى جذب الاستثمارات فى هذا القطاع، وتوفير المنح اللازمة لمشروعات النقل، فى ظل ما يمثله هذا القطاع من أهمية فى تحسين حياة المواطنين.