شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أردنية تصارع "غسان" بسبب علامة "ديربى" التجارية أمام المحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقف صراع العلامات التجارية على كبرى الشركات العالمية المعروفة فقط ، بل أصبح الصراع متداولا بين العديد من الشركات العربية والعالمية أمام المحاكم المصرية ، شركات تظل بالسنوات تقاتل أمام المحاكم للحصول على تلك العلامات ، التى أصبحت مشهورة بها عالميا وتريد الحفاظ عليها، حتى تتفاجأ أنها أصبحت أمام أمر واقع وأن شركة أخرى داخل البلد التى تريد ترويج منتاجاتها بها حصلت على العلامة قبلها، فى هذه اللحظة تحاول الشركة استرداد تلك العلامة التى باتت معروفه بها عالميا .

حصل ”الخليج 365” على مستندات الدعوى القضائية المقامة من شركة العادل لصناعة المواد الغذائية ومقرها بالمملكة الهاشمية الأردنية ، ضد شركة غسان عفش بن نافع ، تطالب من خلالها بإلغاء تسجيل العلامة التجارية الخاصة بشركة "غسان" ورفض منها علامة "ديربى " التجارية الخاصة بالشركة المدعية .

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وفى عريضة الدعوى ، كشفت شركة العادل أنها تمتلك العلامة التجارية "ديربى" ، المسجلة فى سوريا عام 2007 ، ولها الحماية القانونية وفقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 ، وفوجئت الشركة بقيام شركة غسان بتقديم طلب لإدارة العلامات للحصول على تسجيل لعلامة ديربى على منتجات الفئة 29 ، وتم قبوله وإشهاره بجريدة العلامات التجارية الصادرة فى 7 مارس 2018 .

فيما تقدمت شركة العادل ، بمعارضة على تسجيل العلامة وفقا لنص المادة 81 من قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحقوق حماية الملكية الفكرية ، وبتاريخ 12 مايو 2019 أصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع برفضه وقبول تسجيل العلامة بشرط استبعاد الشخصية المصاحبة للعلامة.