شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: الانتهاء من إنشاء 6 مجتمعات للإبداع في الجامعات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم البدء في إنشاء 6 مجتمعات إبداع بالجامعات، حيث سيتم افتتاحهم قبل نهاية العام كمرحلة أولى، موضحا أنه تم تقليص عدد هذه المجتمعات من 8 إلى 6 لأن هناك محافظات يوجد بها مجتمعات للإبداع بالفعل.

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وأضافت الوزارة أنها بدأت في إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأن له جزء أكاديمي للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في قطاعات معينة حيث تم تحديد الكوادر والمهارات المطلوبة في الذكاء الاصطناعي والتخصصات الدقيقة الخاصة بها، كما تم تحديد الأولويات من القطاعات التي تبدأ بها الاستفادة من هذا التخصص.

وأضاف أن من ضمن أولويات تطبيق الذكاء الاصطناعي أيضا تطبيقه في مجال الصحة والتشخيص الأولى للأمراض من خلاف الاعتماد على تقنية الذكاء الصناعي من خبرات عريضة في التعرف على اللغات الطبيعية إذ أن منظومة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتعامل معها شفاهة وكتابة مثل افلام الخيال العلمي.