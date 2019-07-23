شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: نستهدف زيادة عدد الشعب لـ32 وإضافة القصابين والدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن الغرفة بصدد زيادة عدد الشعب إلى 32 شعبة تجارية وذلك فور أكتمال أعضاء مجلس الإدارة بإعلان أسماء الأعضاء المعينين، حيث يتم التصديق على الشعب الجديدة .

وأضاف ناصر فى تصريح لليوم السابع أن الغرفة ستضم شعب جديدة منها القصابين، وشعبة الدواجن والحاصلات الزراعية، موضحا أن هذه الشعب الغرض منها التنسيق من أجل توفير السلع الأساسية التى تهم المواطن، وأنها ستعمل على التنسيق مع أعضاء تلك الشعب بالمحافظة من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن .