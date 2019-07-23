شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الاتحاد الأفريقى: التجارة الإلكترونية تشهد نمو ضخما وتصل قيمتها ل50 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمانى أبو زيد مفوض الاتحاد الأفريقي للطاقة والبنية التحتية، أن الاتحاد الأفريقي هو الجهة التي تجعل القارة التي تشهد تحولات كبيرة ذات رفاهية وسلام وذلك في إطار مشروعات كبرى تساهم في التكامل بين أرجائها ومن ضمنها المنطقة الأفريقية الحرة والتي دخلت حيز التنفيذ في 7 من يوليو الجاري وتتضمن أكبر منطقة للتجارة الحرة.

وأشارت أبو اليزيد أيضا في مقابلة خاصة مع الخليج 365، إلى عمليات التحول الرقمي التي تشهدها القارة الأفريقية والتي تعد أسرع الأسواق في النفاذ إلى الإنترنت وهو ما يجعل الخدمات الأفريقية في قلب هذا التحول.

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وأشارت إلى الدور القوى الذي تلعبه مكاتب البريد في تقديم خدمات مرقمنة في العديد من الدول من ضمنها مكاتب مزودة باتصال مجاني للإنترنت للسكان المحليين، فضلا عن الدور الذي تلعبه الخدمات الرقمية التي تقدم في العديد من الدول الأفريقية من بينها مصر.

وأشار أيضا إلى دور البريد في نشر ودعم خدمات التجارة الاليكترونية بالقارة الأفريقية والتي تنمو بشكل ضخم وذلك من توصيل البضائع وتقديم الخدمات المواكبة للتجارة الإلكترونية، حيث كان يصل حجمها لـ 8 مليارا دولار منذ عدة سنوات وتضاعفت بشكل كبير لتصل إلى 50 مليار دولار، كما كشفت عن وجود نحو 30 الف مكتب بريد في القارة الأفريقية ولكنها تحتاج لأن تنمو سريعا لمواكبة التحديات.