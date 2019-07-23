شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.29% خاسرة 30.99 نقطة، لتغلق عند مستوى 10511.25 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 51.2 مليون سهم بقيمة 162.1 مليون ريال قطرى عبر 4067 صفقة، وارتفع 13 سهما، وانخفض 22 سهما، واستقر 11 سهماً.

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وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.09%، فقطاع الصناعات بنسبة 0.79%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.2%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%.