شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ الموقف الإقليمى على مساحة 62000م بـ6 أكتوبر لربطها بباقى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال مشروع موقف السيارات الإقليمى بالمدينة على مساحة62000م، وذلك فى إطار تحسين الخدمات المقدمة من جهاز المدينة لقاطنيها، مشيراً إلى أنه سيتم نقل جميع المواقف العشوائية إلى الموقف الإقليمي، وأن المشروع سيتم تنفيذه وفقا لأحدث المعايير والنظم.

وأوضح رئيس الجهاز أن الموقف الإقليمى الذى يتم تنفيذه يقع فى منطقة الفاصل السكنى الصناعى أمام بوابة المطورين، ويهدف إلى الربط بين الأحياء داخل المدينة بعضها البعض، كما يهدف لربط المدينة بمحافظات الوجهين القبلى والبحرى من خلال مركبات الباص أو المينى باص بتلك المحافظات، بطاقة استيعابية تصل إلى عدد 27 أتوبيسا على مساحة 2600م وكذا عدد 114مينى باص داخلى بمساحة 2870م، بالإضافة إلى مساحة مخصصة لعدد 280 مينى باص بين المحافظات، وعدد 35 مكانا مخصصا لانتظار السيارات الملاكي.

وأكد رئيس الجهاز أن المشروع يشمل تنفيذ مبنى مركز تجارى على مساحة 600م مكون من طابقين لخدمة المواطنين، وتخصيص مساحات داخلية كساحات انتظارٍ للسيارات، وكذا إنشاء ثلاث كافيتريات، وتنفيذ عدد خمس مظلات بالإضافة إلى مسجد على مسطح 550 م يضم مصلى للسيدات.