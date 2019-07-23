شكرا لقرائتكم خبر عن كرتونة البيص تباع بـ 37 جنيها للمستهلك واستقرار سعر الدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الثلاثاء 23 -7-2019، استقرارا وذلك طبقا للأسعار المقررة من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار كرتونة البيض تراوح سعرها بين 31 - 32.5 جنيها من المزرعة ويصل سعرها للمستهلك 37 – 38 جنيها وذلك حسب المنطقة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لليوم السابع أن سعر الدواجن من المزرعة وصل الى ـ26 جنيها للكيلو، فى حين يتم بيعه للمستهلك عند 30 – 32 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

Advertisements

وأشار السيد إلى أن الدواجن البلدى استقرت أسعارها عند 27 جنيها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو حسب المنطقة".