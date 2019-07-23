الاقتصاد

كرتونة البيص تباع بـ 37 جنيها للمستهلك واستقرار سعر الدواجن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الثلاثاء 23 -7-2019، استقرارا وذلك طبقا للأسعار المقررة من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار كرتونة البيض تراوح سعرها بين 31  - 32.5 جنيها من المزرعة ويصل سعرها للمستهلك 37 – 38 جنيها وذلك حسب المنطقة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لليوم السابع أن سعر الدواجن من المزرعة وصل الى ـ26 جنيها للكيلو، فى حين يتم بيعه للمستهلك عند 30 – 32 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

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وأشار السيد إلى أن الدواجن البلدى استقرت أسعارها عند 27 جنيها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو حسب المنطقة".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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