شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع تشرح كيف يشجع جهاز المشروعات الصغيرة شباب الخريجيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغ، إن الجهاز يسعى دائما للوصول إلى شباب الخريجين بكافة تخصصاتهم العملية والنظرية بجميع محافظات الجمهورية لتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر واستغلال طاقتهم وقدراتهم في ريادة الأعمال بديلا عن الوظائف التقليدية.

وأضافت أن الجهاز يسعى للتعاون مع كافة الجامعات العامة والخاصة لفتح افاق جديدة لشباب الخريجين وتحفيزهم علي التشغيل الذاتي والعمل الحر لما لذلك من مردود اقتصادي كبير لهم وللدولة.

وجاء ذلك في إطار توقيع الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات والدكتور خيرى عبد الحميد رئيس جامعة أكتوبر والدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء الجامعة لمذكرة تفاهم بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وتشجيع خريجي وخريجات وطلبة وطالبات الجامعةعلى إقامة وإدارة مشروعات صغيرة خاصة تعتمد على الأفكار الابتكارية والابداعية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعريف الشباب بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال المسابقات والندوات واللقاءات الدورية وكذلك مساعدتهم فى تنمية وتطوير مهاراتهم وإعدادهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل هذا إلى جانب تشجيع الأفكار الابتكارية والإبداعية في مشروعات التخرج لتحويلها إلي مشروعات حقيقة لها مردود اقتصادي جيد تساهم في خدمة المجتمع وتنميته وتقديم كافة وسائل الدعم المالي والفني والتسويقي لأصحاب تلك المشروعات.

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