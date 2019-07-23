"جى اف اتش" تستحوذ على محفظة للرعاية الصحية فى أمريكا بقيمة 180 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة جى إف إتش المالية، عن استحواذ شركتها التابعة جى أف أتش المالية كابيتال المحدودة، على محفظة متنوعة للرعاية الصحية للمسنين تتكون من 6 عقارات مدرة للدخل، وتقع فى كاليفورنيا، واشنطن وميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى إطار صفقة تتجاوز قيمتها 180 مليون دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الإشغال فى العقارات تبلغ حالياً 91%، حيث تلبى احتياجات المواطنين المسنين ممن يبحثون عن سكن مستقل، وسكن مع مساعدة وسكن مع رعاية لضعاف الذاكرة.
وسوف تتم إدارة العقارات، بحسب بيان مجموعة جى إف إتش المالية لبورصة دبى، من قبل الشركات "جاى إى أيه سنيور ليفنج"، "سنيور ريسزرس جروب" و"إنديبندنس فيليج"، والذين يعدون الأفضل بين فئة المشغلين من خلال فرق إدارة قوية وسجل حافل من الأداء فى سوق الولايات المتحدة الأمريكية.
وستحتفظ المجموعة على 4.55%، وسيحتفظ المستثمرين على 86.45%، على أن يحتفظ الشريك "ماديسون ماركيت" على 5.88%.
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