شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استضافة القاهرة منتدى غاز شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الأربعاء بالقاهرة الاجتماعات التحضيرية لمنتدى غاز شرق المتوسط في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري الثانى للمنتدى الذى يعقد يوم الخميس بدعوة من وزارة البترول والثروة المعدنية ويشارك فيه إلى جانب مصر كل من وزراء البترول والطاقة بعدد من دول المتوسط هى قبرص واليونان والأردن وإسرائيل وفلسطين وإيطاليا إلى جانب الولايات المتحدة التى يمثلها وزير الطاقة ريك بيرى، كما يشارك الاتحاد الأوروبى فى الاجتماع ممثلا فى المفوضية الأوروبية لشئون الطاقة والمناخ .

هذا وستناقش الاجتماعات التحضيرية بمشاركة ممثلو الدول السبع الأعضاء بالمنتدى جدول أعمال الاجتماع الوزاري والموضوعات المقرر عرضها على الوزراء في اجتماعهم من جانب مجموعة العمل المشكلة للانتهاء من إجراءات تأسيس المنتدى والتى عكفت على ذلك خلال الشهور الماضية.

وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن استضافة مصر لاجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط تأتى تأكيدا على دورها الفاعل كلاعب رئيسى فى صناعة الغاز الطبيعي فى منطقة حوض البحر المتوسط والدعوة لتأسيس هذا التجمع الإقليمى المهم، مشيرة إلى أن المنتدى عقد اجتماعه الوزاري الأول بالقاهرة في منتصف يناير الماضى والذى صدر عنه إعلان القاهرة لتأسيس المنتدى واختيار القاهرة مقرا له تقديرا للدور المصرى الفاعل فى إطلاق مبادرة تأسيس المنتدى.

ولفت إلى أنه يمثل آلية مهمة للتعاون اقليمى واسع النطاق بين الدول المنتجة للغاز الطبيعى في منطقة شرق المتوسط وإقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة بما يحقق مصالح كافة الدول المشاركة في هذا التجمع من خلال الاستغلال الاقتصادى الأمثل لما تضمه منطقة شرق المتوسط من اكتشافات للغاز واحتياطيات كبيرة وبنية تحتية متميزة لتجارة وتداول الغاز وتصديره الأمر الذي يعطى قوة دافعة لمشروع مصر القومى كمركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة.