شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور وارتفاع البورى ل45 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 23 - 7- 2019، استقرارا في معظم الأصناف، وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.
استقر سعر البلطى1 ليتراوح سعر الكيلو منه بين 30-35 جنيهاً، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر القشر بياض بين 50 – 64 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى سعر 55 – 65 جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، وارتفع سعر البورى3 جنيهات ليتراوح بين 32 – 45 جنيها للكيلو.
وترواح سعر الجمبرى بين 190– 290 جنيها للكيلو، والكابوريا بين 30 – 150جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو.
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