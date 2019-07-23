شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": تشغيل أتوبيسين ضمن منظومة النقل الجماعي بمدينة قنا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة إنه تم تشغيل أتوبيسين جديدين ضمن منظومة النقل الجماعي بالمدينة، وذلك لتلبية رغبات سكان المدينة وربط جميع الأحياء السكنية بمدينة قنا الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار حرص جهاز مدينة قنا الجديدة على توفير مواصلات آمنة ومنخفضة التكلفة، ولمنع استغلال أصحاب المواصلات الخاصة للسكان وتيسيرا على المواطنين، مضيفاً أن سكان المدينة أشادوا بتجربة النقل الجماعي وبحسن سير المنظومة الجديدة.

وفي سياق آخر أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، استمرار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة، حيث تم تنفيذ أعمال الترميم للطبقة الأسفلتية بشارع أبو موسى الأشعري بداية من سنترال التجمع الأول للربط مع حارة الخدمة للطريق الشرقي لإسكان الشباب الجنوبي، مشيراً إلى أنه تم استكمال أعمال الطبقة السطحية بجانب بعض أعمال الترميمات وضبط منسوب وتركيب أغطية المطابق والبالوعات بالحي الجنوبي.