شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 2% بختام التعاملات مدفوعاً بصعود سهم إعمار العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2.08% رابحاً 57.66 نقطة ليغلق عند مستوى 2832.53 نقطة، مدفوعاً بصعود سهم شركة إعمار العقارية، وذلك بعد الإعلان عن مشروعه الجديد فى الصين.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 273.7 مليون سهم محققة ما قيمته 385.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4148 صفقة لـ34 سهما، وارتفعت 21 سهماً، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

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وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.41%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.28%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.28%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.11%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.74%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.37%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.11%، ثم سهم شركة العربية للطيران بنسبة 4.67%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.08%، ثم سهم تكافل الإمارات بنسبة 3.33%، فيما كان سهم شركة إعمار العقارية الأكثر تداولاً حسب القيمة بلغ 88.8 مليون جنيه.