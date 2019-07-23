مجموعة "اينوك" تطلق منتج سائل عادم الديزل الجديد "اينوك بلو"

دبي - الخليج 365 :

أطلقت مجموعة "اينوك" مؤخراً منتج "اينوك بلو" (ENOCBlue) السائل الجديد لعوادم الديزل والذي سيسهم في الحد من الانبعاثات الضارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. والمنتج الحائز على موافقة "هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس" والمطابق لمعيار الانبعاثات الأوروبية "يورو 4" فما فوق، والذي يعد من أرقى المعايير الدولية لانبعاثات العوادم، متوفر بكميات صغيرة وكبيرة للعملاء من الشركات وسيتم طرحه عبر شبكة منافذ التجزئة التابعة للمجموعة.

ويعمل "اينوك بلو" سائل عوادم الديزل غير السام وعديم اللون والرائحة وغير القابل للاحتراق على الحد من نسبة الانبعاثات الضارة من خلال تكسير أكاسيد النيتروجين السامة (NOx) المنبثقة عن عوادم المركبات إلى نيتروجين (N2) وبخار الماء (H2O)، والتي لا تشكل أي ضرر على البيئة. ويتم حقن سائل العوادم في نظام العادم لمحركات الديزل وفقاً لنظام التخفيض التحفيزي الانتقائي (SCR) لتقليل الانبعاثات الضارة بنسبة 90%.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "في إطار كونها كياناً مملوكاً بالكامل لحكومة دبي، ستواصل ’اينوك‘ التزامها بتعزيز مؤشر الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدرك المجموعة أنه وفي ظل خطط حكومة دبي لأن يغدو 30% من حجم التنقلات في الإمارة بحلول عام 2030 عبر المواصلات العامة، أن هناك فرصة مواتية للتأثير إيجاباً على البيئة من حولنا عبر توفير منتجات يمكن أن تسهم في خفض الانبعاثات. وسنواصل في المجموعة العمل على تحقيق أهداف دولة الإمارات وتشجيع إطلاق مزيد من المبادرات الخضراء والمستدامة في قطاع النقل العام".

تجدر الإشارة إلى أن كثيراً من الدول حول العالم، خاصة التي تستخدم المركبات ذات محركات الديزل بكثرة، بدأت بتبني معايير "يورو 6" منذ سبتمبر 2015 وتطلب من كافة المركبات التي يتم استخدامها بكثرة الامتثال لهذه المعايير. وقد تم تثبيت تقنية التخفيض التحفيزي الانتقائي في جميع المركبات التي تعمل بالديزل بشكل قياسي تلبية لمعايير "يورو 6" والتي تستلزم استخدام سائل عوادم الديزل مثل "اينوك بلو".