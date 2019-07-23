"عزيزي للتطوير العقاري" تنجز 70% من مشروع "عزيزي ستار" في الفرجان

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "عزيزي للتطوير العقاري"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق إنجاز جديد بعد أن استكملت 70% من "عزيزي ستار"، أحد أبراجها السكنية البالغ عددها 22 برجًا في منطقة الفرجان التي تتميز بموقع استثنائي واعد وشبكة طرق قوية.

وتتعاون "عزيزي للتطوير العقاري" مع مجموعة من المقاولين والاستشاريين المتمرسين لإنجاز "عزيزي ستار" مع حلول نهاية العام الحالي، وذلك في إطار التزامها بتسليم مشاريعها في الموعد المحدد.

وتمكنت "عزيزي للتطوير العقاري" من استكمال 97% من الأعمال الهيكلية لمشروع "عزيزي ستار"؛ حيث بلغت نسبة التقدم الإجمالية في أعمال رصف الطوب وأعمال التجصيص الداخلي أكثر من 90%، وتم تركيب حوالي 80% من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، بينما تم إنجاز ما يقرب من60% من أعمال رصف البلاط، وأكثر من 76% من أعمال المرحلة الثانية للتمديدات الميكانيكية والكهربائية والصحية، واستكمال 8% من الأعمال الخارجية للمشروع. كما تم الانتهاء من ثلث أعمال الواجهة الخارجية تقريبًا، وحوالي 20% من التشطيبات.

وبهذه المناسبة، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "عزيزي للتطوير العقاري": "لقد حققنا العديد من الإنجازات البارزة هذا العام على صعيد تطوير المشاريع، وهو ما يعكس التزام شركتنا بتسريع عمليات إنجاز وتسليم مشاريعها في إطار إعلانها عام 2019 ’عام البناء‘. وسنواصل جهودنا الحثيثة للوفاء بجميع وعودنا التي قطعناها على أنفسنا لعملائنا الأعزاء الذين نرى فيهم عماد نجاحنا، وسبب وصولنا إلى ما نحن عليه اليوم. ويوفر ’عزيزي ستار‘ مجتمعاً سكنياً استثنائياً يضمن للعملاء قيمة مجزية وعائدات قوية على المدى البعيد، بفضل موقعه الاستراتيجي في منطقة الفرجان التي تقع على مقربة من أبرز معالم الأعمال والترفيه والتجزئة في المدينة".

Advertisements

ويضم "عزيزي ستار" 476 وحدة سكنية موزعة على 334 استوديو، و 48 شقة من غرفة واحدة، و 94 شقة من غرفتين. وحظيت وحدات المشروع بإقبال غير مسبوق من المستثمرين، نظراً لأسعارها المعقولة التي تبدأ من 420 ألف درهم ، مع وجود خطط دفع ميسرة، وانخفاض قيمة فواتير الصيانة والخدمات.

وتبلغ المساحة الطابقية الإجمالية لمشروع "عزيزي ستار" 26,659 متراً مربعاً، وتشمل منطقة مخصصة للبيع بالتجزئة تحتضن باقة واسعة من المطاعم والمقاهي، وتمتد على مساحة قدرها 996 متراً مربعاً. وسيستمتع سكّان "عزيزي ستار" بإقامة مريحة في قلب المدينة، ولكن بعيداً عن صخبها، إذ يضم المشروع مجموعة واسعة من المرافق الفاخرة، مثل حوض سباحة، ومسبح للأطفال، وصالة للألعاب الرياضية، ومركز ساونا، وغرفة بخار.

ويتصل "عزيزي ستار" مباشرة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، كما سيسهم خط المترو المرتقب 2020 بتعزيز ارتباطه مع جميع أنحاء الإمارة. وتم تصميم المشروع ليكون وجهة سكنية مثلى للعائلة في موقع استراتيجي فريد، حيث يبعد مسافة 5 دقائق فقط عن "ابن بطوطة مول"، و 10 دقائق عن "مرسى دبي" و"أبراج بحيرات جميرا".