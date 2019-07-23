شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بأرباح "الإمارات للاتصالات" بالربع الثاني وإدارتها توصي بتوزيع 40 فلساً للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لمؤسسة الإمارات للإتصالات، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 1.5% خلال العام الربع الثاني من العام 2019.

وأشارت الشركة في بيان لسوق أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إلى تحقيقها صافي ربح- عائد إلى مساهمي الشركة- بلغ 2.231 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 2.199 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

ووفقاً للبيان، بلغ إجمالي الإيرادات 12.9 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 13.1 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وتراجعت المصروفات التشغيلية إلى 7.8 مليار درهم بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل 8.2 مليار درهم بالربع المقابل من العام الماضي.

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كذلك انخفضت قيمة النفقات الرأسمالية الموحدة بنسبة 32% لتصل إلى 1.4 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 11% من الإيرادات الموحدة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح 4.443 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 4.311 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 فلساً للسهم عن النصف الأول من العام الجاري، على أن يتم توزيعها اعتباراً من 4 أغسطس الجاري.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 2.623 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 2.509 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2018.