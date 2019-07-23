شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج للملاحة" توافق على رفع نسبة ملكية الأجانب في الشركة إلى 100% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر مجلس إدارة شركة "الخليج للملاحة القابضة"، بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على رفع نسبة ملكية الأجانب في الشركة إلى 100%، وتفويض الإدارة بالحصول على الموافقات اللازمة.

يُذكر أن مجلس إدارة الشركة وافق، خلال يوليو الجاري، على إعادة تمويل القروض لبعض من سفنها. علماً بأن السفن الذي سيتم إعادة تمويل قروضها تشمل كل من سفينة "جلف فناتير" وسفينة "جلف جلمودا" و"جلف حويلات" و"جلف ديفي".

وحققت الشركة صافي خسائر بلغ 16.8 مليون درهم حلال الربع الثاني من 2019، مقابل صافي خسائر بلغ 19.7 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2018.

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ووفقاً لنتائج أعمال الشركة، بلغت الإيرادات التشغيلية 40.7 مليون درهم، مقابل 33.5 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وارتفعت التكاليف التشغيلية إلى 43.1 مليون درهم بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل 28.8 مليون درهم بالربع المقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت الخسائر إلى 27.8 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي خسارة بلغ 14.8 مليون درهم في النصف الأول من العام 2018.