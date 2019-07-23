شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الخليج للملاحة" تتراجع 15% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الخليج للملاحة القابضة، عن تراجع الخسائر بنسبة 15% خلال الربع الثاني من العام 2019.

وأشارت الشركة في بيان لسوق "دبي" المالي، اليوم الثلاثاء، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 16.8 مليون درهم مقابل صافي خسائر بلغ 19.7 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2018.

ووفقاً للبيان، بلغت الإيرادات التشغيلية 40.7 مليون درهم، مقابل 33.5 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وارتفعت التكاليف التشغيلية إلى 43.1 مليون درهم بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل 28.8 مليون درهم بالربع المقابل من العام الماضي.

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وعلى صعيد آخر، ارتفعت الخسائر إلى 27.8 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي خسارة بلغ 14.8 مليون درهم في النصف الأول من العام 2018.

ويعود هذا الارتفاع في الخسائر بصورة رئيسية إلى إدخال إحدى السفن للحوض الجاف ونفقات إضافية تعزى إلى الصيانة الدورية لـ 10 سنوات.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 11.1 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 4.9 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2018.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 45 مليون درهم، مقابل 37.7 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وارتفعت التكاليف التشغيلية إلى 41.8 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري، مُقابل 27.5 مليون درهم بالربع المقابل من العام الماضي.