شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف يضم "مصدر" الإماراتية يُكمل تمويل مشروع لطاقة الرياح بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن الائتلاف الذي يضم شركتي "إي دي إف رينوبلز" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اكتمال تمويل مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح على مستوى المرافق في المملكة العربية السعودية، وذلك بدعم من عدد من المصارف السعودية والعالمية.

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه سيباشر ائتلاف الشركتين، "إي دي إف رينوبلز" و"مصدر"، وهي إحدى شركات مبادلة للاستثمار، بتنفيذ مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح قريباً.

ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري اعتباراً من الربع الأول لعام 2022.

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وستقوم شركة "فيستاس" بتوفير توربينات الرياح، كما أنها ستتولى مسؤولية عقد الهندسة والمشتريات والبناء، بينما ستكون شركة «تي أس كيه» مسؤولة عن الإجراءات الكفيلة باستقرار عمل المحطة، فيما ستوفر «سي جي هولدينج» المحطات الفرعية والحلول ذات الجهد العالي.

وستوفر محطة دومة الجندل لطاقة الرياح الطاقة الكهربائية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة مدتها 20 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، وهي شركة تابعة للشركة السعودية للكهرباء الجهة المسؤولة عن توليد الطاقة وتوزيعها في المملكة.

وتعتبر المحطة الأولى من نوعها في المملكة والأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ميجاواط

وكانت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" قد وقعت اتفاقية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" لتحسين الكفاءة التشغيلية لأولى محطات تبريد المناطق التابعة لـ"مصدر"، وبموجب الاتفاقية التي تمتد إلى 3 سنوات تقوم "تبريد" بإدارة عمليات التشغيل والصيانة في محطة مصدر لتبريد المناطق.