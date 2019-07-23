شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك رأس الخيمة الوطني ترتفع 26% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك رأس الخيمة الوطني، المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 25.7% خلال الربع الثاني من العام 2019.

وحسب القوائم المالية للبنك، بلغت أرباح الربع الثاني من العام الحالي 284.77 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 226.58 مليون درهم حلال الربع الثاني من العام 2018.

ووفقاً لبيان للبنك اطلعت عليه "أخبار اليوم" تحسّن صافي الأرباح بنسبة 5.4% على أساس ربع سنوي. وسجل إجمالي القروض والسلف نمواً بنسبة 1.4% على أساس سنوي ليصل إلى 35.3 مليار درهم، مع تسجيل نمو في عمليات الإقراض التي قدمتها محافظ الخدمات المصرفية للشركات و الخدمات المصرفية للأفراد.

بعض المؤشرات المالية للبنك بنهاية النصف الأول من 2019:

ارتفع صافي الأرباح خلال الستة أشهر بمقدار 554.9 مليون درهم إماراتي، بنسبة 28.5% على أساس سنوي

ارتفع إجمالي الايرادات بنسبة 7% بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018

ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وبنسبة 1.4% على أساس نصف سنوي

بلغ إجمالي الودائع 38.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 13.9% حتى تاريخه

ارتفع العائد على الموجودات بنسبة 2.1% والعائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 15.6% (احتسبت على أساس سنوي)

وفي حديثه عن النتائج، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: لقد كانت نتائج البنك المالية للنصف الأول ممتازة في حين كان نمو الإقراض ضئيلاً في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال نظراً لأوضاع السوق الحالية، كما نستمر برؤية إقبال جيد على الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية.

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وأضاف: فيما يتعلق بنوعية الموجودات، يسرنا أن نرى انخفاضاً في نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف بمعدل 3.7% للفترة نفسها، في حين تظهر مصادر إيراداتنا المتنوعة والمتزايدة نمواّ في إيرادات الرسوم والعمولات بلغ 44 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018، بزيادة قدرها 56.9 مليون درهم إماراتي في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية. لا تزال استراتيجيتنا تركّز على تحقيق التنويع في أعمالنا، ويمكن رؤية نتائجه المجزية بوضوح في الأرقام التي حققتها جميع وحدات الأعمال.

وجاء التصنيف الحالي لبنك رأس الخيمة الوطني من قبل وكالات التصنيف الدولية الرائدة، على الشكل التالي:

وكان الرئيس التنفيذي للبنك قد توقع في وقت سابق أن يحقق البنك أرباحاً جيدة في الربع الثاني ومماثلة للربع الأول من العام الجاري.

ورجح أن تنخفض المخصصات لدى البنوك، مشيرا إلى أن بعض العوامل التي دعمت أرباح الربع الأول ستتكرر بالربع الثاني.

وكان البنك قد صافي ربح بالربع الأول من العام الحالي بلغ 270.2 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 205.1 مليون درهم حلال الربع الأول من العام 2018.

بينما حقق صافي أرباح بلغ 245.7 مليون درهم خلال الربع الرابع من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 204.2 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2017.