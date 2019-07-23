شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تعقد أول مؤتمر هاتفي لها لمناقشة نتائجهاالمالية بالنصف الأول في أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها قامت بدعوة محللين ومستثمرين لحضور أول مؤتمر هاتفي لها خلال أغسطس لمناقشة نتائجها المالية، حيث تخطط عملاق لما سيكون أضخم إدراج بسوق الأسهم على مستوى العالم، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت الشركة أن المؤتمر الهاتفي سوف يتزامن مع إعلانها عن ناتئجها أعمالها في النصف الأول من 2019.

وكان ياسر الرميان، مدير صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي)، قد أشار إلى أن الطرح العام الأولي لأسهم "أرامكو" ينتظر إتمام صفقة الاستحواذ على "سابك"، ولم يستبعد أن يتم تحديد الموعد قبل 2021.

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وكانت أرامكو قد أعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي) في عام 2018، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

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