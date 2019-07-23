شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبيع صكوكا بقيمة 5.2 مليار ريال في إصدارها لشهر يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وزارة المالية السعودية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الاصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.216 مليار ريال سعودي (1.39 مليار دولار أمريكي).

وحسب بيان للوزارة على موقعها تم تقسيم عملية بيع الديون إلى ثلاث شرائح بقيمة 1.95 مليار ريال مستحقة في عام 2024، و405 مليون ريال مستحقة في 2028، و2.8 مليار تستحق في عام 2034.

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وكشف فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية، في وقت سابق أن المملكة ستطرق أسواق السندات الدولية بصفة منتظمة في المستقبل، وتخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بالدولار قبل نهاية العام الحالي.

وفوضت الحكومة السعودية في يونيو الماضي كلا من بنكي "غولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال" لترتيب لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في أوروبا.

وكان وزير المالية "محمد الجدعان" قد صرح في أبريل الماضي، أن المملكة تدرس إصدار أولى سنداتها المقومة باليورو هذا العام، في إطار سعيها لتنويع قاعدتها التمويلية.