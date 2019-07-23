شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"موبايلي": بيع الأبراج خيار مطروح ونسعى لتخفيض التكلفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سلمان البدران، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" إن خيار بيع الأبراج لا يزال مطروحا على الطاولة.

وأضاف البدران في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية" أن الشركة تعتزم خفض التكلفة التشغيلية بعد ارتفاعها في الربع الثاني بسبب موسم رمضان الذي عادة ما ترتفع فيه المصاريف التسويقية.

وقال إن هذا الربع تخلل شهر رمضان، وشهد زيادة في المصاريف التسويقية والتشغيلية، ودائما ما يكون هذا الربع مثقل بالمصاريف.

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وأكد استمرار الشركة في تحقيق نمو بالأرباح، مضيفا أنها ستقوم بخفض المصاريف خلال ما تبقى من أرباع في 2019.

وأشار إلى أن المحللين لم يأخذوا بالاعتبار موسمية الربع الثاني وهو ربع مثقل بالمصاريف التسويقية والتشغيلية، مضيفا أن جانب من النمو جاء من قطاع الأعمال والجملة ووحدة الألياف الضوئية وتحسن نوعية قاعدة العملاء.

وكانت موبايلي قد حققت صافي ربح للربع الثالث على التوالي حيث سجلت في الربع الثاني من العام المالي 2019 صافي ربح قدره 37.77 مليون ريال.

أمّا على صعيد فترة الستة شهور الأولى، فقد حققت "موبايلي" أرباحا بـ105 ملايين ريال مقارنة بخسائر 172 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.