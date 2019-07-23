شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"جي إف إتش" تستحوذ على محفظة عقارات أمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "جي إف إتش كابيتال" المملوكة لمجموعة جي إف إتش المالية استحواذها على محفظة متنوعة للرعاية الصحية للمسنين، بشراكة مع "ماديسون ماركيت"، وذلك في إطار صفقة تتجاوز قيمتها 180 مليون دولار.

وبحسب بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن المحفظة تتكون من 6 عقارات، تختص بالرعاية الصحية للمسنين، في كاليفورنيا، وواشنطن، وميتشجان، وتحقق نسب إشغال 93% حالياً، وتجتذب في المتوسط، معدلات إيجار تفوق معدلات السوق.

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وبحسب جي إف إتش فقد تم تجديد معظم العقارات مؤخراً، وستتم إدارتها من قبل شركات "جيه إي إيه سنيور ليفينج"، و"سنيور ريسورس جروب"، و"إندبندنس فيليج"، والتي تعد الأفضل بين فئة المشغلين في السوق الأمريكية.

وقامت جي إف إتش بجانب مستثمريها بالاستحواذ على ما يصل إلى 91% من المحفظة، فيما يتوقع أن تستحوذ "ماديسون ماركيت" على 6%. وستشارك كل من "سنيور ريسورس" و"جيه إي إيه سنيور ليفينج" في الاستثمار بالنسبة المتبقية.

ويأتي هذا الاستحواذ بعد أقل من أسبوع على إعلان جي إف إتش الاستحواذ على محفظة للمكاتب الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية بـ 100 مليون دولار.