شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "إعمار" تسدد صكوكاً بـ 1.8 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إعمار للصكوك المحدودة، التابعة لشركة إعمار العقارية أنها سددت بالكامل صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم)، وكانت الصكوك مستحقة في 18 يوليو الجاري 2019.

وقالت الشركة في بيان لبورصة ناسداك دبي، إن سداد الصكوك كان في إطار برنامجها لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن إعمار العقارية حققت صافي ربح بلغ 1.742 مليار درهم في الربع الأول من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 1.625 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وكانت إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في العالم العربي، قد حققت أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 6.11 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى أرباح لها في 12 عاماً وتحديداً منذ 2007، وبنسبة نمو 10%، وذلك على خلفية ارتفاع إيراداتها إلى 25.69 مليار درهم بنمو بلغ 37% وهي أعلى إيردات للشركة على الإطلاق.