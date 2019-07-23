شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "السريع" تدعو المساهمين للنظر في إعادة هيكلة الشركة أو حلها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية، بجلسته المنعقدة اليوم الإثنين، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في الوضع الحالي حيال الخسائر المتراكمة، والتى تجاوزت 50% فأكثر من رأس المال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بأن العمومية، المُقرر الإعلان عن موعدها في وقت لاحق، ستنظر في إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة إلى الحد الذي تنخفض معه إلى ما دون نصف رأس المال، وكذلك زيادة رأس المال للعمل على التوجه الاستراتيجي والمشتمل على إعادة هيكلة المجموعة وتنويع استثماراتها ورفع ملاءتها المالية وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

كذلك ستبحث الجمعية العمومية في مُقترح حل الشركة قبل الأجل المحدد في النظام الأساس.

هذا وبلغت الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2019 نحو 159.8 مليون ريال، بما نسبته 71% من رأس مال الشركة البالغ 225 مليون ريال.

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وأقر مجلس الإدارة إعادة النظر فى التوصية السابقة الصادرة بتاريخ 23 مايو 2018، والمتضمنة التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من 225 مليون ريال الى 450 مليون ريال.

هذا وسيتم الإعلان عن أي مستجدات ذات صلة فى حينه، وبالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 10 مارس 2019، بتعيين شركة الجزيرة كابيتال كمستشاراً مالياً لإدارة عملية زيادة رأس المال، فقد أقر مجلس الإدارة فى نفس الاجتماع الاستمرار فى تعيين شركة الجزيرة كابيتال كمستشاراً مالياً لإدارة عمليتي تخفيض وزيادة رأس المال.

وكشفت النتائج المالية لمجموعة السريع، عن تحولها لتحقيق خسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019 بالغة 49 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 921 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك حققت الشركة صافي خسائر بلغ 84.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.3 ريال في النصف المقابل من 2018.

وحققت الشركة خسائر بالربع الأول من العام الحالي بلغت 35.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.