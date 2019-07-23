شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار المنتجات يدفع معادن لتكبد الخسائر بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، المُعلنة اليوم الإثنين، تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 243.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 517.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 192.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.045 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر بالربع الثاني إلى الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لجميع المنتجات باستثناء الذهب، كذلك الانخفاض في حجم مبيعات الألومنيوم والذهب، وأيضاً لانخفاض الحصة في صافي الربح في مشروع مشترك (سامابكو) على الرغم من الزيادة في حجم مبيعات أسمدة فوسفات الأمونيا، والأمونيا، والألومينا، والمنتجات المدرفلة المسطحة، وكذلك زيادة الدخل من ودائع لأجل.

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وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات بنسبة 25.9% إلى 4.3 مليار ريال في الربع الثاني مُقابل إيرادات بلغت 3.4 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 370.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.155 مليار ريال في النصف المقابل من 2018.

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