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شكرا لقرائتكم خبر عن "سابتكو" و"مدينة المعرفة" تعتزمان تأسيس شركة استثمارية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركةمدينة المعرفة الاقتصادية يتم بموجبها التعاون بين الطرفين لتحقيق أغراضهما الاستثمارية وبمبدأ الاستثمار في مشاريع مدينة المعرفة وتقديم الخدمات المرتبطة بنقل السكان والزوار والمعتمرين والحجاج وخلافه.
وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الإثنين، إن مدة المذكرة ستكون 12 شهراً من تاريخ التوقيع، علماً بأنه لا يوجد أثر مالي لتوقيع الاتفاقية في الوقت الحالي على قوائم الشركة المالية.
وبموجب المذكرة يبحث الطرفان تأسيس شركة يملكانها لتقوم بتشغيل والاستثمار في الخدمات المشتركة بينهما والواقعة في نطاق عمل كل منهما ومحققة للأغراض الاستثمارية والتجارية والخدمية للطرفين.
هذا وتقوم سابتكو بصفة حصرية على سبيل المثال لا الحصر بتقديم خدماتها من خلال العمل على نطاقين يتمثل الأول منهما في التشغيل والاستثمار في محطة النقل الخاصة بالحافلات المزمع انشاؤها بجوار محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة ضمن مشروع بوابة المدينة والنطاق الثاني يتمثل في تقديم خدمات النقل المتكامل بكافة انماطه وبأسلوب تجاري داخل ومن وإلى مدينة المعرفة الاقتصادية.
وأعلنت الشركة في أغسطس الماضي عن فوز الشركة السعودية الإماراتية للنقلالمتكامل "سيتكو"- والتي تمتلك 50% من رأسمالها- بعقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي بمنطقة الرياض والمدينة المنورة وتبوك.
يُذكر أن سابتكو كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 10.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 4.3 ملايين ريال في الربع المقابل من 2018.
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