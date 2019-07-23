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شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار" تتفق مع مطار بكين على مشروع بـ11 مليار دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبرمت شركة إعمار العقارية اليوم الاثنين، اتفاقية مع مطار بكين داشينغ الدولي لتنفيذ مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم (11 مليار دولار).
وتشمل قيمة المشروع قيمة الأرض التي تبلغ مساحتها 5 كيلومترات مربعة من المطار البالغة مساحته 50 كيلومتراً مربعاً، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
ويأتي توقيع تلك الاتفاقية ذلك على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى الصين.
وتجدر الإشارة إلى أن إعمار حققت صافي ربح بلغ 1.742 مليار درهم في الربع الأول من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 1.625 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2018.
وكانت إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في العالم العربي، قد حققت أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 6.11 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى أرباح لها في 12 عاماً وتحديداً منذ 2007، وبنسبة نمو 10%، وذلك على خلفية ارتفاع إيراداتها إلى 25.69 مليار درهم بنمو بلغ 37% وهي أعلى إيردات للشركة على الإطلاق.
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