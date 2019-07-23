شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العوائد من قطاع الخدمات اللوجستية يهبط بأرباح "بحري" 75% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، المُعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً بأرباحها بنسبة 75.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 45.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 185.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 204.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 305.5 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الثاني إلى انخفاض العوائد من قطاع الخدمات اللوجستية بالإضافة إلى انخفاض طفيف في معدلات أسعار قطاع نقل النفط.

كذلك ارتفعت تكاليف التشغيل والناتجة بشكل أساسي من الزيادة في مصاريف الاستهلاك وتكاليف الوقود، هذا وارتفعت مصاريف التمويل وذلك بسبب تسجيل خسائر إعادة تقييم المشتقات المالية، علاوة على زيادة أسعار الفائدة وإضافة قروض جديدة

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 224.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 308.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وحققت الشركة أرباحا بالربع الأول من العام الحالي بلغت 179.3 مليون ريال مقابل 123.1 مليون ريال وبزيادة قدرها 45.6%، وأرجعت الشركة الزيادة إلى ارتفاع الدخل التشغيلي خلال الربع الأول نتيجة التحسن في أداء بعض قطاعات الشركة وارتفاع معدلات أسعار النقل بشكل عام على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل.

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