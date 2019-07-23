شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الاتصالات السعودية" ترتفع 16.5% بالربع الثاني وإدارتها توصي بتوزيع أرباح بقيمة 2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الاتصالات السعودية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 16.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 3.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 2.9 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 524 مليون ريال والذي قابله انخفاض بتكلفة الايرادات بمبلغ 516 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 1.040 مليار ريال.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 4% إلى 13.6 مليار ريال في الربع الثاني مُقابل إيرادات بلغت 13.1 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

Advertisements

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 5 مليار ريال في النصف المُقابل من العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2 مليار ريال عن الربع الثاني من العام 2019، بواقع 1 ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وكشفت البيانات المالية للشركة في وقت سابق، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 6.3% بالغا 2.750 مليار ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 مقابل أرباح بلغت 2.588 مليار ريال في الربع المقابل من 2017.

تقارير ذات صلة:

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات