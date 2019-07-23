شكرا لقرائتكم خبر عن الدار العقارية تستكمل ثلاثة مشاريع بـ5 مليار درهم بتكليف من حكومة أبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الدار العقارية أنها تمضي قُدماً بتنفيذ مشاريع استراتيجية بقيمة 5 مليارات درهم بتكليف من حكومة أبو ظبي.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أشارت الدار إلى أن هذه المشاريع من شأنها أن تعزز مكانة الإمارة كإحدى أفضل الأماكن في العالم لمزاولة الأعمال والاستثمار والعيش والسياحة.

وتؤكد هذه المشاريع الثلاثة مكانة الدار كشريك استراتيجي لحكومة أبوظبي، وتعزّز القيمة بعيدة الأمد التي ستحققها للشركة القيمة التجارية لوحدة إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية، والأرباح المتوقع تسجيلها جراء تطوير توسعة مشروع الفلاح والمقر الجديد لـ twofour54، بالإضافة إلى رسوم إدارة تطوير البنية التحتية في جزيرة السعديات.

كما من المزمع أن تعود هذه المشاريع بالنفع على اقتصاد الإمارة، من خلال مساهمتها في تحقيق تدفق كبير من رؤوس الأموال في قطاع الإنشاءات وعبر منظومة التوريد المحلية.

وقد أرست شركة الدار 14 عقداً، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم، على شركات متخصصة في الاستشارات التصميمية والإشراف وأعمال البناء والمقاولة، ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في المشاريع الثلاثة فوراً.

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وتندرج العقود الجديدة التي أرستها شركة الدار بقيمة 5 مليارات درهم تحت مظلة وحدتها المتخصصة بإدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية، والتي تتولى حالياً، بالنيابة عن حكومة أبوظبي، تطوير مشاريع شارفت على الاكتمال بقيمة 10 مليارات درهم، في الإمارة وأسواق دولية.

وستسهم هذه العقود في زيادة إجمالي الأرباح المتوقعة لوحدة إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية إلى 150 مليون درهم سنوياً على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة، ما يمثّل زيادة نسبتها 50% مقارنة بـ 100 مليون درهم سنوياً تم تحقيقها في السابق وإضافة مهمة لتوقعات الشركة للأرباح المستهدف تحقيقها من أعمال التطوير العقاري، والتي تضيف 1,500 وحدة سكنية إلى السوق على نحو سنوي.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 492.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقارنة بما مقداره 668.5 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بما مقداره 1.5 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.