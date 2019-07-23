شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش»: استحواذ جديد بمحفظة أمريكية بـ 180 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
بعد أقل من أسبوع على إعلانها الاستحواذ على محفظة للمكاتب الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية ب 100 مليون دولار، أعلنت «جي إف إتش كابيتال»، أمس، استحواذها على محفظة متنوعة للرعاية الصحية للمسنين، بشراكة مع «ماديسون ماركيت»، وذلك في إطار صفقة تتجاوز قيمتها 180 مليون دولار.
المحفظة التي تتكون من 6 عقارات، تختص بالرعاية الصحية للمسنين، في كاليفورنيا، وواشنطن، وميتشجان، تحقق نسب إشغال 93% حالياً، وتجتذب في المتوسط، معدلات إيجار تفوق معدلات السوق. وبحسب «جي إف إتش» فقد تم تجديد معظم العقارات مؤخراً، وستتم إدارتها من قبل شركات «جيه إي إيه سنيور ليفينج»، و«سنيور ريسورس جروب»، و«إندبندنس فيليج»، والتي تعد الأفضل بين فئة المشغلين في السوق الأمريكية.
وقامت «جي إف إتش» بجانب مستثمريها بالاستحواذ على ما يصل إلى 91% من المحفظة، فيما يتوقع أن تستحوذ «ماديسون ماركيت» على 6%. وستشارك كل من «سنيور ريسورس» و«جيه إي إيه سنيور ليفينج» في الاستثمار بالنسبة المتبقية.
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