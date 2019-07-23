لجنة مشتركة لتسليم نفط كردستان إلى بغداد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى بغداد.

ونقلت صحيفة «الصباح» العراقية أمس الاثنين، عن عضو اللجنة أمجد العقابي القول إن «الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة من وزارتي النفط في كل من حكومتي المركز والإقليم للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)».

وأوضح العقابي أن «الإقليم أكد أن عدم تسليمه تلك الإيرادات منذ بداية العام ولغاية الآن سببه تأخير تشكيل الحكومة هناك»، وتابع أن «تلك الإيرادات ستسلم إلى بغداد بأثر رجعي اعتباراً من يناير/كانون الثاني من هذا العام ولغاية الآن».

وكانت بغداد اتهمت الإقليم بعدم تسليم النفط، ما يؤثر في الموازنة الاتحادية.

من جانبه، أعرب عضو اللجنة صادق السليطي عن أمله في إنهاء جميع المشاكل العالقة بين المركز والإقليم حول تسليم النفط إلى بغداد.

وقال السليطي: إن «الإقليم يجب أن يبادر بشكل جدي إلى حل هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، خصوصاً أن هناك قناعة تامة بأن الإقليم يصدر أكثر من ضعف هذه الكمية إلى الخارج، وأن ذلك بدأ يؤثر في حصة العراق حسب اتفاق منظمة الدول المصدر للبترول (أوبك)، حيث تطالب المنظمة بتخفيض تصدير 250 ألف برميل عن طريق الحقول الجنوبية لوجود نفط مصدر عن طريق الإقليم يقدر ب580 ألف برميل يومياً، ما سيؤثر بالتالي في الموازنة التي تعتمد في غالبيتها على تصدير النفط».

(د ب أ)