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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بزيادة 10 أضعاف للبيانات
«اتصالات» توفر باقة الحج الجديدة
تاريخ النشر: 23/07/2019
أبوظبي:”الخليج 365”
أعلنت «اتصالات» أمس عن توفير باقة تجوال جديدة مخصصة لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، تتيح لهم بيانات ومكالمات صوتية لمدة 14 يوماً أثناء فترة الحج دون تغيير شريحة الهاتف.
وستكون الباقة المخصصة لزوار المناسك المقدسة متاحة في الفترة من 21 يوليو إلى 19 أغسطس، وبها بيانات سعة 10 جيجابايت بالإضافة ل 1000 دقيقة لإرسال واستقبال المكالمات الصوتية، وذلك مقابل 150 درهماً. ولا يحتاج الحجاج إلى تغيير شريحة «اتصالات» إلى شريحة محلية، بل كل ما يحتاجون إليه هو تفعيل باقة الحجاج واستخدامها أثناء فترة الحج في مدة ال 14 يوماً المحددة. وكانت باقة الحجاج السابقة من «اتصالات» قد وفرت جيجابايت واحدة من البيانات و200 دقيقة من المكالمات بنفس السعر وسارية لمدة 7 أيام، وبذلك تكون سعة البيانات في باقة الحجاج الجديدة قد زادت بنسبة 900% وفترة المكالمات الصوتية بنسبة 400%، كما تمت مضاعفة فترة سريان الباقة من 7 أيام إلى 14 يوماً.
ويمكن للمغادرين للحرمين الشريفين شراء باقة واحدة من باقة الحجاج أو عدد من الباقات لغاية 6 باقات دون الحاجة للانتظار أن تنتهي الباقة الأولى حتى يتم شراء الثانية. وتعمل الباقة تلقائياً مع كافة شركات الاتصالات النقالة بالمملكة العربية السعودية، دون الحاجة لتفعيل خدمة التجوال يدوياً.
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