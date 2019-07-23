«المركزي» الألماني يتوقع ارتفاع معدل البطالة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع البنك المركزي الألماني ارتفاع معدل البطالة في البلاد، على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد هبوط نشاط التصنيع وضعف الصادرات التي تضغط سلباً على أكبر اقتصاد أوروبي.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا، خلال مايو/‏أيار الماضي، على عكس التوقعات، كما صعد معدل البطالة إلى 5%، مقارنة بالمستوى القياسي المتدني البالغ 4.9%.

وقال «بوندسبنك» في تقريره الشهري الصادر أمس الاثنين، إنه من المحتمل أن يكون إجمالي الإنتاج سجل انكماشاً في الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف أنه في الوقت الذي استمر فيه الطلب المحلي في دعم النمو، فإن تراجع الزخم من المحتمل أن يكون قد بدأ في ترك تأثير في سوق العمل.