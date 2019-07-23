9170 إماراتياً في صلالة وتحذير من التجاوز الخاطئ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: راشد النعيمي

بلغ عدد المواطنين الإماراتيين الذين زاروا صلالة حتى يوم أمس الأحد 9170 مواطناً ومواطنة حسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان وذلك منذ 21 يونيو الماضي، حيث أشارت مصادر إلى توقع ذروة الموسم في الفترة من أول أغسطس مروراً بإجازة عيد الأضحى وحتى بدء دوام المدارس حيث سجل عدد زوار موسم الخريف لهذا العام من جميع الجنسيات حوالي 144 ألف زائر.

من جانب آخر حذرت شرطة عمان السلطانية القادمين عبر الطريق البري من التجاوز الخاطئ الذي يعد من الأسباب الرئيسية والمشكلات المرورية لوقوع الكثير من الحوادث المرورية والتي عادة ما تكون حوادث مميتة تكررت في الأعوام الماضية على الطريق المتجه إلى محافظة ظفار بسبب السرعة الزائدة.

التجاوز الخاطئ

وأشار العميد محمد بن سالم رعفيت قائد شرطة محافظة الوسطى إلى أن التجاوز الخاطئ الذي يحدث من بعض السائقين في الجزء غير المزدوج من الطريق سوءاً كانوا سائقي الشاحنات أو المركبات الأخرى من ابرز المشكلات وأخطرها داعياً السائقين لاختيار الزمان والمكان المناسبين والتأكد من توفر المقدرة لدى السائق والمركبة على إتمام التجاوز وعلى السائق أن يقوم بالتجاوز بالمركبة من الجانب الأيسر للمركبة التي أمامه ومراعاة إشارات الطرق، والتأكد من أن الطريق مكشوف أمامه لمسافة كافية لإتمام عملية التجاوز، والنظر في المرآة الداخلية ومن ثم الجانبية للتأكد من أن الوضع آمن من الخلف ويسمح بالتجاوز، إضافة إلى تنبيه مستعملي الطريق المراد تجاوزهم بإشارة ضوئية واستخدام جهاز التنبيه الصوتي عند الضرورة، كما يجب على السائقين الابتعاد أثناء التجاوز عن مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بمسافة أمان جانبية كافيو، ويُمنع التجاوز عند تدني مدى الرؤية بالطريق بسبب الضباب أو الأمطار أو الغبار أو الرمال المتحركة.

ونبه قائد شرطة محافظة الوسطى بأن الطريق مراقب بأجهزة ضبط السرعة (الرادار) وأن هناك سائقين يسوقون مركباتهم بسرعات عالية جداً ولا يخفى على الجميع أن درجات الحرارة في الصيف تكون عالية جداً والإطارات وخاصة الإطارات القديمة مع السرعة العالية معرضة للانفجار وهذه أحد المسببات التي أدت إلى وقوع الحوادث المميتة في السنوات الأخيرة ذهب ضحيتها أرواح أبرياء ونقاط شرطة عمان السلطانية تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفين الذين يعرضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر.