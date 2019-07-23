شكرا لقرائتكم خبر عن «رأس الخيمة للدواجن» تتحول إلى الربحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” سجلت شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف، أرباحاً بقيمة 3.3 ملايين درهم في النصف الأول من العام الجاري. وبذلك تكون الشركة قد تحولت إلى الربحية، بعدما سجلت خسائر ب2.45 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2018.

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